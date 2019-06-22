"بسبب سوس النخيل".. مصرع فلاح أسفل نخلة بالدقهلية

لقى فلاح مصرعه بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر سقوط نخلة فوقه قرضها "سوس النخيل"، بقرية اليوسفية التابعة لمركز بنى عبيدـ وأخرجه الأهالي من تحتها جثة هامدة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى بنى عبيد التخصصى بوصول محفوظ عبد الفتاح عطية، 55 عاما، جثة هامدة، ومقيم بقرية اليوسفية بدائرة المركز.

وكشف التقرير المبدئي لمفتش الصحة، أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وبالفحص تبين لمباحث المركز أن نخلة سقطت على رأس المتوفى، وبفحص النخلة تبين أنها تعرضت لسوس النخيل.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة بالواقعة.