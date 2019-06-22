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الليلة يا سمرا.. العالم يترقب افتتاح أمم أفريقيا

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الأقباط يحتفلون اليوم باستلام مصر رفات "مارمرقس" مؤسس الكنيسة من روما

الأقباط يحتفلون اليوم باستلام مصر رفات "مارمرقس" مؤسس الكنيسة من روما

صور| مجالس ودواوين الشيخ زويد تتحول إلى صالات لعرض مباراة زيمبابوي

صور| مجالس ودواوين الشيخ زويد تتحول إلى صالات لعرض مباراة زيمبابوي

وزير الأوقاف يهنئ المصريين بفوز المنتخب: نتمنى المزيد من التوفيق

وزير الأوقاف يهنئ المصريين بفوز المنتخب: نتمنى المزيد من التوفيق

"روماني" أول مرة يشجع مصر في الاستاد: "جايب فرشة وألوان وبيرسم مجاني"

"روماني" أول مرة يشجع مصر في الاستاد: "جايب فرشة وألوان وبيرسم مجاني"

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"بسبب سوس النخيل".. مصرع فلاح أسفل نخلة بالدقهلية

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بالصور| مصر تبهر العالم بتنظيم حفل افتتاح أمم أفريقيا

بالصور| مصر تبهر العالم بتنظيم حفل افتتاح أمم أفريقيا

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

طريقة استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة مباريات كأس إفريقيا

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«السندريلا» و«العندليب».. قصة حب أفسدها الفن

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بطيخ «أورجانيك» على فرشة «رضا».. إنت فاكرنى «كروديا»

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