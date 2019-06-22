"خطأ إملائي" يحرج ترامب.. وعاصفة من الانتقادات عبر "تويتر"

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموجة من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة له، نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن إيران، صباح الجمعة.

وبحسب "سكاي نيوز"، نشر ترامب سلسلة تغريدات يشرح فيها كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة، وقال: "كنا مستعدين للرد الليلة الماضية بضرب 3 مواقع، وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون، فكان الرد 150، هذا الرد جاء من أحد الجنرالات".

وأوضح ترامب، أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب، وحدث الخطأ الإملائي في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب، فبدلا من أن يقول "لوكد آند لودد" بمعنى "جاهزون للرد"، قال في التغريدة "كوكد آند لودد" بمعنى أن "الطعام جاهز"، ما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي.