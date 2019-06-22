بالصور| أهالي بورسعيد يحتفلون بفوز منتخب مصر على زيمبابوي

عمت الفرحة أرجاء محافظة بورسعيد، بعد فوز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، حيث احتشد الأهالي أمام شاشات العرض في المقاهي والأندية الرياضية.

وارتدت الجماهير فانلات لاعبي المنتخب، ورفعن أعلام مصر، ورافقت السيدات أسرهن حرصا على تشجيع المنتخب.

وقالت بعض السيدات اللائي حضرن للتشجيع، إنه دور وطني وواجب على كل مصري أن يشجع منتخب بلاده.

وحرص الأطفال على ارتداء "تي شيرت" محمد صلاح رقم 10، ورسموا الأعلام على وجوههم.

وأشادت الجماهير بأداء المنتخب المصري، وطالبوا بزيادة معدل التهديف الأيام المقبلة.

وحرص المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وقيادات المحافظة، على حضور الاحتفالات ومشاهدة المباراة في مركز شباب الاستاد، حيث أقام عبدالرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، وخضر خضير عضو المجلس، وعادل عمر مدير مركز الاستاد، شاشات عرض كبيرة، وأعلنوا عن توافر دعوات مجانية لدخول المركز ومشاهدة المباراة.

كما حرص الدكتور على أبو سمرة مدير الشباب والرياضة وعبد الفتاح حافظ وكيل المديرية على المرور على مراكز الشباب والأندية الرياضية لمتابعة تجهيزات واحتفالات الجماهير بإفتتاح كأس الأمم الأفريقية ومشاهدة مباراة.