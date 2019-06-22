شهدت عدد من مدن وقرى كفر الشيخ، والعاصمة مسقط رأس اللاعب محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني والذي تسبب في الهدف الأول والوحيد لمنتخب مصر فى أولى مباريات بطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي، احتفالات كبيرة وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ عقب فوز منتخب بهدف مقابل لا شيء، وعمت الفرحة بين الأهالى الذين حرصوا على مشاهدة المباراة في مراكز الشباب والنوادى والكافيهات.

وخرج المئات من المواطنين إلى شوارع المدينة احتفالاً بفوز المنتخب الوطني، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أجهزة الأمن.

وأعرب أبناء المحافظة عن سعادتهم بفوز المنتخب ومشاركة تريزيجيه وصلاح في المباراة.

وكان الآلاف من أبناء المحافظة حرصوا على التجمع أمام الشاشات العملاقة التى وفرتها المحافظة بعددها من النوادى ومراكز الشباب وذلك لمؤازرة المنتخب المصري في مباراته الأولى ببطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي.