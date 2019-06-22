نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس، اليوم، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية حار علي الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد فيما ستكون الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط علي جنوب سيناء كما ستنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في بعض محافظات مصر

القاهرة 24 36

الإسكندرية 24 30

مطروح 22 30

العريش 19 31

شرم الشيخ 29 37

قنا 26 40

الأقصر 27 42

أسوان 29 40

درجات الحرارة في المدن العواصم العربية

مكة المكرمة 30 46

المدينة المنورة 30 44

القدس 18 27

أبوظبي 32 41

الكويت 30 44