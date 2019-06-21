قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الصيف يبدأ جغرافيا، اليوم الجمعة، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وأضاف عبدالعال، في بيان للهيئة، أنّ الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، إذ يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي ليشمل أنحاء الجمهورية كافة، ويعمل على رفع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع مع بدايات فصل الصيف، أنّ تكون درجات الحرارة اعلى من المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 3 حتى 4 درجات خلال ساعات النهار على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح يوم الجمعة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف، فهي كما يلي:

السواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات شمال سيناء من 31 إلى 32 درجة مئوية

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 إلى 39 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.

ومن المتوقع أنّ تتراوح درجة الحرارة في أثناء حفل افتتاح البطولة الأفريقية وإقامة المباراة من 35 حتى 34 درجة مئوية، وتتراوح نسب الرطوبة من 50% حتى 60%.

ونصح "عبدالعال" المواطنين باصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.