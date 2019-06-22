لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد وصول بلاغ من الأهالي، بوجود إطلاق نيران ووقوع قتيل، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين صحة البلاغ، ومصرع "سيد. ف"، 37 سنة.

وأشارت التحريات الأولية لفريق مباحث المركز، إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه، وعائلة أخرى بالمركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العامة، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.