انطلقت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، اليوم، وسط إقبال من التجار من لجنة إلى أخرى، ويتراوح بين متوسط إلى ضعيف.

ويتنافس في الانتخابات قائمتين بينهما خصومة تاريخية من حيث الطعن في صحة الجمعية العمومية، والتي سبق وجرى الطعن عليها مرتين في دورتين سابقتين، بالإضافة إلى طعن في هذه الانتخابات والذي انتهى إلى حكم محكمة القضاء الإداري بإحالته إلى الإدارية العليا للفصل فيه مع إجراء الانتخابات.

وتجرى الانتخابات في 6 لجان داخل 5 مقرات بالمحافظة هي "المنصورة بندر ومركز، ميت غمر، السنبلاوين، طلخا، منية النصر"، ويبلغ عدد الناخبين المسددين للاشتراك ولهم حق التصويت 41 ألف ناخب من إجمالي 180 ألف تاجر بالدقهلية.

وبدأت عملية التصويت من الساعة 8 صباحا وتستمر حتى الساعة 5 مساء ويتم فرز الأصوات بعد غلق بابت التصويت بمقر اللجنة الرئيسية بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي.

وقال إبراهيم رفعت حسيب، أحد المرشحين، إننا جهزنا طعنا على إعلان النتيجة وسنقدمه للمحكمة حتى لو فازت قائمتنا بالانتخابات، فقد طعنا عليها قبل أن تجرى لوجود أسماء متوفيين في الجمعية العمومية، ونفس الأسماء التي سبق وأن طعنا عليها من قبل ما تزال ضمن الجمعية العمومية.

وأضاف حسيب لـ"الوطن" أن الإقبال اليوم من اليوم من شعب بعينها وهي "المخابز والبقالين وجمعيتي، وبعض تجار المنصورة"، أما باقي المراكز فالإقبال فيها ضعيف.

وفي سياق متصل شهدت لجنة السنبلاوي، إقبالا كبيرا من التجار وذلك لمناصرة أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية السابق، وكذلك الحال في منية النصر لمناصرة المرشح المهندس ثروت فتح الباب، بينما تشهد باقي اللجان هدوء.

ويتنافس في الانتخابات قائمتي "عطاء بلا حدود" والتي تولت إدارة الغرفة لفترتين سابقتين، و"التطوير" والتي تنازع القائمة الأولى الانتخابات قضائيا.