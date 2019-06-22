اليوم.. طلاب الثانوية بأسيوط يؤدون الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ

يواصل طلاب مرحلة الثانوية العامة، بقسميها العلمي والأدبي، في محافظة أسيوط، اليوم، امتحان الدور الأول، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي، بشعبتيه العلوم والرياضيات، الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي، الامتحان في مادة التاريخ، وسط استعدادات خاصة لمديرية التعليم بالمحافظة.

وذكرت لجنة الإدارة بكنترول الثانوية العامة لـ"الوطن"، أنه جرى إلغاء انتداب رئيس لجنة الإعدادية الجديدة بصدفا التي يؤدي فيها طلاب الثانوية العامة الامتحان، وفي مدرسة الإعدادية بنين بالبداري، الملقبة بلجنة البهوات، ألغي انتداب المراقب الأول، وإحالتهما للتحقيق، لوجود ثغرات في اللجان المنتدبين إليها.

يذكر أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة بأسيوط، بلغ ما يقرب من 20 ألف و24 طالبًا، يؤدون الامتحان في 79 لجنة، بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.