نشرت إحدى صفحات الغش الإلكتروني على "فيسبوك"، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان "الأحياء"، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم حاليا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان أصدرته اليوم، إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتسريب من الطلاب، والنشر من مسؤولي صفحات الغش.

بعد امتحان ديناميكا.. تسريب امتحان الأحياء

يذكر انه تم تسريب امتحان ديناميكا منذ قليل على جروبات واتس أب

جدير بالذكر، أن اليوم يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 117 ألفاً و331 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفاً و194 طالب وطالبة.

عاجل تسريب امتحان ديناميكا الثانوية العامة