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الليلة يا سمرا.. العالم يترقب افتتاح أمم أفريقيا

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"الإسكان" تخصص أراضي بأكتوبر والصعيد لمؤسسة شفاء لعلاج الأورام

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تجار «برقاش» يسيئون معاملة «الجِمال»: ضرب بالشوم وإصابات

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مسن يحتفل بعيد ميلاد والديه: «جبت لهم زينة وتورتة»

بالصور| مصر تبهر العالم بتنظيم حفل افتتاح أمم أفريقيا

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تعرف على جدول مباريات امم افريقيا في الدور الأول

تعرف على جدول مباريات امم افريقيا في الدور الأول

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