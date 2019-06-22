سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت، 22 يونيو على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.73 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.71 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.71 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 18.73 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع.