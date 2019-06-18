سعر اليورو اليوم في مصر

ترصد "الوطن" سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم اليوم الثلاثاء 18 يونيو في عدد من البنوك الخاصة والحكومية منها "مصر والإسكندرية والأهلي"، وجاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.74 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.70 جنيه للشراء و18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.74 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي

كما سجل سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي 18.76 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 18.75 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.