مصرع 9 في تحطم طائرة أمريكية فوق هاواي

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، عن مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تحلق فوق هاواي، الأرخبيل الأمريكي في المحيط الهادئ.

وقال تيم ساكاهارا المتحدث باسم وزارة النقل، في هاواي، إنه لم يكن هناك ناجون في تحطم الطائرة لتابعة لشركة "كينج إير"، وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الطائرة ذات المحركين تحطمت في منطقة نورث شور بجزيرة أواهو، في هاواي.

ووقع الحادث بالقرب من مطار "ديلينغهام" الصغير، وهو مطار في منطقة نورث شور، فيما أغلقت السلطات الطريق السريع المواجه للمطار في كلا الاتجاهين، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأضاف "ساكاهارا"، أن التفاصيل الأخرى للحادث، بما في ذلك ما إذا كانت الطائرة كانت تهبط أم تقلع وقت الحادث، لم تكن معروفة على الفور.