قال الدكتور رفيق صالح مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، التابع لجامعة الدول العربية، إن البحث العلمي في الوطن العربي لا يزال ضعيفا مقارنة بالبلدان الغربية، مضيفا أن ذلك يجب أن تعمل الحكومات العربية على توحيد الجهود وتعزيزها لإيجاد بيئة مناسبة؛ ليكون للبحث العلمي العربي أثر في عملية التنمية المستدامة، مشددا على أن أحد أوليات تطبيق برامج البحث العلمي يجب أن تكون لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وشدد صالح، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "أكساد"، بالقاهرة، خلال المؤتمر الرابع لمعامل التأثير العربي، على أن الجامعات والمؤسسات البحثية العلمية في الوطن العربي مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ للإسهام الجاد والفعال في حل المشكلات المختلفة، والتي تشكل عقبات أساسية في طريق تطور المجتمعات العربية، من خلال تحويل المعارف والعلوم المكتسبة إلى مردود علمي يملك قيمة حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح مدير "أكساد" أن البحث العلمي يُعد من أبرز المقومات لتحقيق التقدم والنمو للمجتمعات الحديثة، فهو المحرك الأول للتنمية والتقدم العلمي، مؤكدا الحاجة للبحوث العلمية أكبر نظرا للتقدم الواسع في مجالات الحياة المختلفة وما صاحبه من تغير في نمط الحياة البشرية، فأصبح البحث العلمي أكثر أهميةً لما يعكسه من نتائج على حياة المجتمعات ومتطلباتها بهدف تحقيق التنمية والتطور.

ونوّه مدير أكساد بتوفير البنية المطلوبة من المعامل والمحطات العلمية المتطورة، والذي يمثل الآن بيت خبرة عربي متقدم، من خلال 13 محطة بحثية في دولة المقر وهي سوريا، مزودة بكل مستلزمات البحث العلمي المتطورة للمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والمراعي والغابات والمياه والتربة والأغنام والماعز.

وأشار صالح إلى أن استراتيجية المركز تستهدف أن تكون أولوية العمل في تحويل المناطق الجافة وشبه الجافة من الوطن العربي بمواردها الطبيعية الكامنة والظاهرة، وهياكلها الاجتماعية والسكانية من مناطق هامشية للإنتاج الزراعي والحياة الريفية البدوية، إلى مناطق إنتاجية مستقرة اجتماعيا تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لبلدانها.

وأضاف أن المركز يعمل وفق استراتيجية متكاملة لأنشطته وفعالياته، أعدتها لجنة خاصة من كبار المتخصصين العرب بدءا من عام 2009 ولمدة 10 سنوات، ترتكز على ميثاق استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وأهداف ومهام المركز والأهداف التنموية للألفية الثالثة وإستراتيجية التنمية الزراعية العربية للعقدين 2005 - 2025.