ارتفعت عدد حالات الإصابة بالإغماء بين طلاب الثانوية العامة في مدارس قنا إلى 5، أثناء أدائهم امتحان الفيزياء اليوم السبت، وجرى نقلهم جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال مرفق إسعاف قنا، إن رجال الهيئة نقلوا طالبة تدعى "دينا صلاح محمد" 17 عاما، إلى مستشفى قنا العام، وحالة إغماء أخرى في لجنة مدرسة أنور السادات الثانوية بنات نجع حمادي، لطالبة تدعى "سارة ماهر أحمد" 17 عاما، والتي جرى نقلها لمستشفى نجع حمادي العام لتلقى العلاج.

وأضاف المرفق في بيان له، أنه ورد بلاغ بوجود حالة إغماء في لجنة مدرسة الشهداء الإعدادية قوص لطالبة تدعى "أماني الدمرداش" محمد 19 عاما، وحالة إغماء لجنة مدرسة عبد العزيز القوصي الابتدائية لطالبة تدعى "شيماء بدوي أحمد" 17 سنة، وحالة طالبة بمدرسة أبو بكر الابتدائية، تدعى "إيمان يحيى عبد الفتاح" 17 عاما، جميعهم تم إسعافهم وذلك أثناء أدائهم امتحانات الفيزياء.