تداولت إحدى صفحات الغش، نموذج أسئلة، زعمت أنه خاص بامتحان مادة الفيزياء، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية حاليا، ويستمر لمدة 3 ساعات، وطالب المسؤولين عن الصفحة سرعة التفاعل معها وحل النماذج، مؤكدين أنها حقيقية ويؤديها الطلاب حاليا.

تسريب امتحان الفيزياء على مواقع التواصل

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتابع تلك الصفحات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكذلك معرفة الطالب صاحب التسريب واتخاذ الإجراءات ضده أيضا.

كما تداول نماذج أئلة زعمت انها تسريب امتحان التاريخ على مواقع التواصل الاجتماعي

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم ) الامتحان في مادة (الفيزياء) بإجمالي عدد 390 ألفا و203 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي 261 ألفا و653 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي عدد 365 طالبا وطالبة.

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