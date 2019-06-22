تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس فرج عامر، عددا من طلبات الإحاطة من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب فرج عامر حول التحديات التي تواجه الملكية الفكرية في مصر خصوصا التسجيل.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي بطران عضو البرلمان لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بشأن قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يتهم شركة "أبل" بمخالفة قانون المنافسة، وفق ما جاء بطلب الإحاطة.

وطالبت الدكتورة مي البطران مقدمة الطلب، الحكومة بإثبات مثل هذه الممارسات الاحتكارية أولا ثم الإعلان عنها وليس العكس، مؤكدة أنه لا توجد شبهة احتكار لأن منتجات أبل لها بديل في الأسواق بسعر أرخص في مصر وخارجها.