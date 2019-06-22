أعلنت سلطات بلدية تيانجين شمال الصين اكتشاف أكثر من 50 موقعا أثريا يمتد تاريخها لثلاثة آلاف سنة، حيث يرجع تاريخها إلى الفترة بين عهد أسرة شيا (2070-1600 قبل الميلاد) وأسرة تشينج الإمبراطورية (1644-1911 م).

وقال عالم الآثار بمركز تيانجين للحفاظ على التراث الثقافي "قان تساي تشاو"، في تصريح اليوم السبت، إن "نحو 12 موقعا من بين المواقع المكتشفة ترجع إلى أوائل عهد أسرتي شيا وشانج ( 1600-1046 قبل الميلاد)، حيث جرى العثور على العديد من قطع الفخار، بما فيها أواني الطبخ والأوعية، مضيفا أن باقي المواقع هي مقابر للعامة من أسرتي مينج (1368-1644) وتشينج الإمبراطوريتين.