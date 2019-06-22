أصيب مراقب، و3 من طلاب الثانوية العامة بحالات مرضية أثناء تأدية امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

وتلقت غرفة عمليات متابعة الامتحانات الرئيسية بديوان الشرقية، إخطارا يفيد إصابة المراقب "م. ف" بمدرسة السادات الثانوية بمركز بلبيس بمغص كلوي وإصابة الطالبة"م. ا" بمدرسة الشهيد تامر محمد بمركز أبوكبير بإضراب نفسي، والطالب"م. ج. ع" بمجمع مدارس الحناوي بالزقازيق بإضراب نفسي، وأصيب الطالب "ع. ع. ا" بمدرسة الثانوية العسكرية، بإضراب نفسي.

وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف المكلفة بتأمين اللجان.