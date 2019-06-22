استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك في إطار التواصل الدائم بين محافظة بورسعيد والأكاديمية .

وأشاد محافظ بورسعيد، بالدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية بالمحافظة وأنه لفخر لبورسعيد تواجدها بها، مشيرا إلى أهمية الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية للشباب في عدد من المجالات.

كما أثنى المحافظ خلال لقاءه على الرؤية التي يقدمها طلاب الأكاديمية، في تطوير محافظة بورسعيد في عدة محاور هي المحور التاريخي، السياحي، التجاري، والصناعي، لتشمل الرؤية تطوير ميناء غرب وربطه بالأعمال اللوجستية والصناعية والسياحية، وإقامة أرض معارض ومولات، كذلك رؤية تطوير السياحة.