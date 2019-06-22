أعلن المعمل المركزي بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، عن بدء دورات تدريبية نوعية مكثفة على مدى يوم واحد لطلاب وخريجي كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطرى والزراعة، للتدريب عمليا على أحدث الوحدات المتخصصة بالمعمل المركزي.

جاء ذلك تحت رعاية خالد عبد الباري رئيس الجامعة، وعثمان شعلان نائب رئيس الجامعة، عبد العليم فؤاد عميد الكلية، وأحمد بحيري وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن من أهداف القطاع هو معاونة الجامعة في القيام برسالتها سواء في مجال تعليم الطلاب، وكذلك تدريبهم على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة ورفع كفايتهم الإنتاجية.

وسيعمل القطاع خلال الفترة المقبلة الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة في مختلف كليات الجامعة، وتوجيه أنشطة الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار إسلام حامد المدير التنفيذي للمعمل المركزي، إلى أن المعمل من الوحدات ذات الطابع الخاص، ويضم أحدث الأجهزة العلمية منها وحدة الفصل الكروماتوجرافي السائل عالى الأداء HPLC، ووحدة تحليل الأحماض الأمينية Amino acids analyzer، ووحدة الامتصاص الذري Atomic Absorption، ووحدة تحليل السموم الفطرية Mycotoxins Fluorometer.

ويقوم بالتدريب استشاريون متخصصون من فريق العمل بالمعمل المركزي، موضحا أن التسجيل سيجري من خلال الرابط:

https://forms.gle/1PfAMGtT1a5Tw4Lm ، على أن تبدأ الدورات اعتبارا من 7 يوليو 2019.

و يحصل المتدرب على شهادة معتمدة في نهاية اليوم التدريبي.