طلاب الثانوية العامة في الدقهلية: التاريخ طويل والفيزياء صعبة

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية، حول مستوى مادة الفيزياء والتي امتحنها طلاب شعبتي "العلوم والرياضيات"، وأكدوا أن الامتحان به العديد من الأسئلة التي تقيس مستوى الطالب المتفوق، كما أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت، فيما أكد طلاب آخرين أن الامتحان كان سهل في مجمله.

وعبر طلاب القسم الأدبي عن غضبهم من طول أسئلة امتحان مادة التاريخ، وأنهم كانوا يحتاجون إلى أكثر من ساعة إضافية للإجابة على جميع الأسئلة، وأنه يحتاج إلى الكثير من الكتابة.

وأبدى طلاب أخرون رضاهم عن مستوى الامتحانات حتى الآن، وأنها تم وضعها في مستوى الطالب المتوسط وظهرت الابتسامة على وجوههم.