قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اعتمد قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، خلال العام الجامعي 2019/2020 بنظام الشرائح، وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على 3 مراحل، على أنّ يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة في القطاعات المختلفة، على النحو التالي:

الطب البشري 95%، كليات "طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي" 90%، كلية الهندسة 80%، كليات "الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب" 70%، كليات "الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة" 60%، وباقي الكليات 55%.

كما قرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين في كليتي الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها، تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا في القطاع الصحي.