قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم، حبس "ح. م"، 53 عامًا، مندوب بالهيئة القومية للمعاشات، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستيلائه على 126 ألفا و900 جنيه من أموال الهيئة.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من شخص يدعى "ر. س"، موظف بشركة النيل للنقل البري، يفيد اكتشافه قيام أحد الأشخاص بصرف معاش عمته المتوفية منذ 5 سنوات بدون وجه حق.

أكدت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة العميد سعيد يوسف، من صحة البلاغ، وتبين بأن عمته كانت تصرف معاشها من الهيئة القومية للمعاشات عبر أحد مندوبيها وذلك بسبب مرضها، وظل المندوب يحضر إليها شهريًا لتسليمها المعاش حتى وفاتها المنية في مايو عام 2014.

وتبين من التحريات، أن المندوب المختص بتسليم المعاش يدعى "ح. م"، 53 عامًا، وأنه بعد علمه بوفاتها، طلب الفيزا كارت المخصصة لها لصرف المعاش وشهادة وفاتها من أهلها بحجة تسليمها للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صرف المعاش المختص لها نظرًا لوفاتها.

وكشفت التحريات، أن المتهم استغل طبيعة عمله واستولى على المعاش لنفسه، حيث لم يبلغ الهيئة بواقعة وفاه السيدة المستفيدة من المعاش وأقنع موظفي الهيئة في استمراره بصرف المعاش لها نظرًا لمرضها وكونها تمت بصلة قرابة له فتغاضى الموظفين بالهيئة في اتخاذ الإجراءات الواجبة منهم للتأكد من أنها علي قيد الحياة.

وأضافت التحريات، أن المندوب المشار إليه استمر في صرف المعاش والاستيلاء علية لنفسه لمدة 5 سنوات ليصل إجمالي المبلغ المستولي علية 126 ألفا و900 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، أعد للمتهم كمين وألقي القبض علية بمحل إقامة بدائرة سيدي جابر، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة سيدي جابر، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.