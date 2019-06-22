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حارس أوغندا: كل شيء رائع في مصر

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100 معسكر صيفي لـ"مكافحة الإدمان" لتوعية طلاب الجامعات بأضرار التدخين

100 معسكر صيفي لـ"مكافحة الإدمان" لتوعية طلاب الجامعات بأضرار التدخين

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "علاوة الموظفين"

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "علاوة الموظفين"

تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 من تنظيم "ولاية سيناء" لـ27 يوليو

تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 من تنظيم "ولاية سيناء" لـ27 يوليو

تحويل مدير قصر ثقافة قنا للتحقيق للتقصير في العمل

تحركات حكومية لرد الأعباء التصديرية أول يوليو

تحركات حكومية لرد الأعباء التصديرية أول يوليو

بـ"معالق شاي وقماش مخطط".. 4 أصدقاء يصممون قناع "آمون" لجمهور كان 2019

بـ"معالق شاي وقماش مخطط".. 4 أصدقاء يصممون قناع "آمون" لجمهور كان 2019

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محل ورد يبيع أعلام مصر وشارات التشجيع: "نشارك الناس فرحتهم بالبطولة"

محل ورد يبيع أعلام مصر وشارات التشجيع: "نشارك الناس فرحتهم بالبطولة"

بالمواعيد والقنوات الناقلة.. جدول مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

بالمواعيد والقنوات الناقلة.. جدول مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

الحلاقون يحاربون النظرة الدونية: حب مهنتك وافتخر بيها.. مش بس أكل عيش

الحلاقون يحاربون النظرة الدونية: حب مهنتك وافتخر بيها.. مش بس أكل عيش

تجار «برقاش» يسيئون معاملة «الجِمال»: ضرب بالشوم وإصابات

تجار «برقاش» يسيئون معاملة «الجِمال»: ضرب بالشوم وإصابات

نشرة أمم أفريقيا| أرقام قياسية بالجملة للفراعنة.. صلاح يهدر الفرصة والنني في أزمة

نشرة أمم أفريقيا| أرقام قياسية بالجملة للفراعنة.. صلاح يهدر الفرصة والنني في أزمة

شباب الخير يفتحون أبواب الأمل للفقراء: توزيع ملابس وتجهيز عرائس

شباب الخير يفتحون أبواب الأمل للفقراء: توزيع ملابس وتجهيز عرائس

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