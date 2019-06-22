تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 من تنظيم "ولاية سيناء" لـ27 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 44 متهما بينهم حمادة السيد، لاعب نادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية سيناء"، لجلسة 27 يوليو المقبل، لتعذر إحضار المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفي خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها.