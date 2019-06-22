قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم، الرئيس فيليب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مبينًا أنَّه جرى الاتفاق على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين وعلى رأسها اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

كما اتفق الجانبان، على دعم جهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق، لاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال، فضلًا عن تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي والصحة والاتصالات والنقل والمواصلات.