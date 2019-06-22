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حارس أوغندا: كل شيء رائع في مصر

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بولتون يصل إسرائيل للمشاركة في اجتماع أمني ثلاثي

بولتون يصل إسرائيل للمشاركة في اجتماع أمني ثلاثي

وزير المالية: الحكومة تدعم برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة

وزير المالية: الحكومة تدعم برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة

مصرع مدرس وإصابة 3 سيدات في حادث تصادم على طريق جوجر بالدقهلية

مصرع مدرس وإصابة 3 سيدات في حادث تصادم على طريق جوجر بالدقهلية

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