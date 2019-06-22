أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أن بلاده على استعداد تام للنظر في بيع شركة الخطوط الجوية الوطنية إذا كان هناك عرض جيد لها.

قال رئيس الوزراء الماليزي، حسبما نقلت وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم السبت، إنه يجب على الحكومة أولاً التأكد من أن المشتري المحتمل ينبغي أن يكون قادراً على إدارة الشركة بشكل جيد.

وأوضح "مهاتير"، خلال جلسة بعنوان "مستقبل ماليزيا وآسيان" بالتزامن مع قمة آسيان للأعمال في بانكوك، عاصمة تايلاند، أن حكومته غيرت إدارة الشركة عدة مرات، وفي كل مرة كانت تأمل في تطويرها وإصلاحها، لكن الأمر فشل، موضحا: "لذلك، نريد حاليا بيعها، ولكن إذا قمنا ببيعها للأشخاص الذين سوف يفشلون مرة أخرى، فإن ذلك لا يستحق العناء".

وتابع رئيس الوزراء الماليزي قائلا: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن اختيار المشتري"، وجاء تصريحات محمد في هذا الشأن، موضحا أنه لا يزال هناك العديد من الخيارات التي يمكن للحكومة أن تدرسها فيما يتعلق بمستقبل هذه الشركة، بما في ذلك القيام بعملية إعادة هيكلة أخرى أو ضخ أموال من قبل الحكومة".