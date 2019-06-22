وزير المالية: الحكومة تدعم برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة

أكد وزير المالية، أن الحكومة تولي أهمية كبرى للحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة للدولة، لتسير بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي مؤكدا على دعم السلع ورغيف الخبز بـ89 مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة بـ 18 مليار جنيه.

وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة، أمس، لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/2020 أن الموازنة الجديدة تعكس اهتمام القيادة السياسية بزيادة الحوافز والعلاوة وزيادة الأجور بزيادة قدرها 31 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، و28 مليار زيادة في المعاشات.

وأوضح الوزير أنه الموازنة نجحت في تحويل العجز الأولي إلى فائض أولي 2%، وهو ما يخفض العجز الكلي لينخفض لأقل من العجز الذي كان موجود قبل ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام وهي مؤشرات جيدة.