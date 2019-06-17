أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص الإقرارات ممولي الضريبة على الدخل عن الفترة الضريبية 2018.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 391 لسنة 2019 ، وجاءت تفاصيله كالتالي: