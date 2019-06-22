الاثنين.. أولى لقاءات معسكر "قادة المستقبل" بجامعة القاهرة

تنطلق الاثنين 24 يونية الجاري أولى لقاءات وندوات معسكر "قادة المستقبل" لطلاب جامعة القاهرة، في نسخته الثالثة، والذي يُقام صيف هذا العام تحت عنوان: "تطوير العقل المصري .. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".

وتشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الساعة 12 ظهرٱ، ندوة تحت عنوان "طرق تطوير العقل المصري"، بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، ويدور حوار مفتوح مع الطلاب.

وتُقام فعاليات معسكر "قادة المستقبل" لطلاب جامعة القاهرة خلال الفترة من 22 يونيو الجاري حتى 7 أغسطس المُقبل، وتتضمن 6 أفواج طلابية، يستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الإتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ومجموعة من المفكرين ورجال الإعلام، لإجراء حوارات مع الطلاب، كما يتضمن مسابقات ترفيهية، وأنشطة رياضية وفنية، ومسابقات، ودوري معلومات، وورش عمل وريادة أعمال.