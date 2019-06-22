كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن إقرار زيادة مصروفات اختبارات القدرات من 350 جنيه لـ400 جنيه.

وعرض د. إبراهيم فتحي معوض، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات صباح اليوم السبت، التجربة الثالثة للاختبارات الإلكترونية، والمقرر عقدها في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل على كل من كليات قطاع الصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، في 31 جامعة.

ويبلغ عدد الطلاب المقرر خوضهم الاختبار نحو 11 ألف طالب، ويستهدف هذا الاختبار قياس المهارات المعرفية لطلاب القطاعات الأربعة على غرار ما حدث في تجربة اختبار كليات القطاع الطبي.