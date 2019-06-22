وافق المجلس الأعلى للجامعات على الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019/ 2020، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول فى 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020.

وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو، وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، وفقا لبيان صادر عن المجلس، اليوم.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه استعرض أمام مجلس الوزراء في جلسة يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو 2019 تنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمشروعات القومية المختلفة، التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظومة التشريعات المستحدثة، خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تحديث العمل بالجامعات والمراكز البحثية.

ووجه "عبدالغفار" بالاستعداد الكامل لمكتب التنسيق على جميع المستويات، مشددا على أهمية استعداد المكاتب والمعامل بالجامعات، التي تساعد الطلاب الراغبين فى التنسيق بما يساعدهم على التنسيق وتسجيل رغباتهم من داخل الجامعات.

كما وجه الوزير بوجود متخصصين لمساعدة الطلاب متحدي الإعاقة الراغبين في التنسيق من خلال معامل الجامعات، وأماكن تخصص لهم بمكتب التنسيق.

وأحاط الوزير المجلس بنتائج الاجتماع، الذي عقد مع رئيس الوزراء بشأن تطوير القطاع الصحي والتعليم الطبي في مصر على جميع المستويات، بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب والدراسات العليا، وتطويرالمستشفيات الجامعية، إذ ناقش الاجتماع كل عناصر المنظومة وكيفية تطويرها خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الاجتماع مع رئيس الوزراء تناول إجراءات إنشاء كليات الطب البشري على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة على السواء، والتعاون مع وزارة الصحة لتدريب طلاب كليات الطب بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لتوفير كوادر من الأطباء المؤهلين للعمل داخل منظومة الصحة، والتعاون مع وزارة الصحة فى تطوير الأداء بالمستشفيات الحكومية، وتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الصحة، لتيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة، خلال الفترة المقبلة، لتنمية قدراتهم وخبراتهم فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

واستعرض محمد سامي، المشرف العام على جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضا حول جائزة مصر للتميز الحكومي، مشيرا إلى مشاركة 70% من كليات الجامعات الحكومية حتى الآن فى الجائزة، لافتا إلى وجود 5 جوائز تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وهى: جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الإبداع، والابتكار، موضحاً أن التقييم يشمل عدة عناصر منها تحقيق الرؤية بنسبة 60%، و20% للممكنات والقدرات، و20% للابتكار، مشيراً إلى أن التقييم لكافة الكليات المشاركة في الجائزة سوف ينتهي مع نهاية شهر يونيو الجاري، وسيكون الاحتفال بالوحدات الفائزة في شهر أكتوبر المقبل.

واستعرض الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عرضا حول مقترح المشروع القومي للدراجات والمزمع تنفيذه على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن المشروع يمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحي والرياضي ويرفع من كفاءة الطالب بشكل عام.

وعرض الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، تقريرا حول معايير وآليات إجراء مسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمي للعام الجامعي 2019/2020، وشملت هذه المعايير البنية التكنولوجية بالجامعات، وأنظمة الحماية الإلكترونية، والنظم الإلكترونية المعمول بها، وفعالية العملية التعليمية، وخدمتها لأغراض البحث العلمي بالجامعات، ودور هذه الآليات في تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال الفترة القادمة.

ووجه الوزير بضرورة اهتمام كافة الجامعات بالمساهمة الإيجابية في تطوير العشوائيات بكل محافظات الجمهورية، وكذلك الاهتمام بكافة أنواع الأنشطة الطلابية ومشاركة الطلاب في المعسكرات الصيفية خلال فترة الأجازة.

كما قدم الدكتور عبدالغفار التهنئة للدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، على تعيينه رئيسا للجامعة وحضوره أولى جلسات المجلس.