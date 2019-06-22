قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة جاهزة تماما لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتوفير كافة الاعتمادات المالية الخاصة بها، خصوصا أنه علي رأس أولويات الدولة باعتباره "حلم المصريين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة مستمرة في خطتها للانتهاء من الإصلاح الإقتصادي من أجل مستقبل البلد، "الطريق كان صعباً ومؤلما لكن أثارة الإيجابية بدأت تظهر".

وأضاف معيط، في كلمة بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة موازنة العام المالي 2019/2020، أن خفض عجز الموازنة سيؤثر على خفض نسبة الدين.

وتابع معيط: "احنا عارفين مشكلتنا كويس ومش مخبيين، وخارجين من وضع صعب لكن هناك تحسين تدريجي، والأرقام لها معاني، والإصلاحات الاقتصادية ساعدت البلاد في امتصاص الصدمات الخارجية، ومواصلة النمو".