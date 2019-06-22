لقيت طالبة بالصف الأولي الثانوي مصرعها، اليوم، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها الكائن بمركز أبوقرقاص جنوبي محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن سقوط طالبة بالصف الأول الثانوي من الطابق الرابع بمنزلها الكائن في مدينة أبوقرقاص.

انتقل رجال المباحث بقسم شرطة مركز أبوقرقاص وجرى نقل جثة الطالبة "ع.و"، 17 عاما، إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الظروف والملابسات.