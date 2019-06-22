أعلن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية، سيشارك في ورشة العمل المزمع عقدها في العاصمة البحرينية، المنامة، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" خلال يومي 25 و26 يونيو.

وأضاف حافظ، أن المشاركة المصرية، تهدف إلى متابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة، وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات، مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية، لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقا للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام المصري الدائم بأية محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة، والحصول على حقوقه كافة، وعلى رأسها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقا لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.