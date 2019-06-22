نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حفل تخرج دفعات جديدة للبكالوريوس والدراسات العليا، بالتزامن مع احتفال الجامعة بمئويتها، حيث تم منح شهادة البكالوريوس لـ644 طالبًا، ومرتبة الشرف لـ115 طالبًا، ومرتبة الشرف الأعلى لـ134 طالبًا، ومرتبة الشرف العليا لـ125 طالبًا.

وفي حفل تخرج الدراسات العليا، تم منح درجة الماجستير لـ125 طالبًا ودرجة الدكتوراه لطالبين، كما ضمت دفعة هذا العام 43 من الطلاب الدوليين من جنسيات مختلفة.

وتضمن الاحتفال كلمات من رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرانسيس ريتشياردوني، وماجي مايكل، خريجة الجامعة عام 2000، ومراسلة وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية في مصر والشرق الأوسط، والحاصلة هي وفريق من الوكالة، على جائزة بوليتزر للصحافة وذلك عن تغطيتها الحرب في اليمن.

وقال ريتشياردوني، إن احتفال اليوم هو احتفال خاص للغاية لتزامنه مع الاحتفال بمئوية الجامعة هذا العام والعام المقبل، ونحن سعداء بإنجازات جميع خريجي حفل تخرج مئوية الجامعة.

كما شارك ريتشاردوني الطلاب سببًا آخر للاحتفال، حيث أعلن تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة 25 درجة في التصنيف العالمي للجامعات: "لقد تخرجتم من جامعة ليست من ضمن الـ1% فحسب من الجامعات في جميع أنحاء العالم، ولكن من ضمن 0.7%، لذلك أتقدم بتهنئة خاصة للخريجين وكل أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين ساعدوا في تحقيق هذا الإنجاز".

ورحب ريتشياردوني بمايكل، والتي ألقت الكلمة الرئيسية، قائلًا: "يلهمنا جميعا ما حققته من إنجاز رائع وشجاعة حقيقية في نقطة من أكثر النقاط تحديا في واحدة من أكثر المهن صعوبة في عصرنا. نحن فخورون بأنك ابنة الجامعة وابنة النيل."

في كلمتها في حفل التخرج، شاركت مايكل الطلاب الخريجين ذكرياتها أثناء الدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبعض الدروس التي تعلمتها خلال عملها كصحفية، حيث قالت: "علمتني الجامعة الأمريكية بالقاهرة التفكير النقدي والتساؤل عن كل شيء، بالنسبة لي فإن التحليل النقدي يعد مهارة أساسية طالما أعطيتها اولية مهمة خلال ممارستي لمهنة الصحافة لمدة 20 عامًا، وهو ما تم تقديره مؤخرًا بحصولي على بوليتزر للصحافة".

في كلمتها، قدمت مايكل نصيحة للطلاب بعدم الاستسلام، حيث قالت: "يجب أن تكونوا أقوياء في مواجهة الأشخاص الذين يقوضون كل ما تقومون به أو يقللون من شأنكم بسبب سنكم، أو دينكم، أو جنسكم، أو خلفيتكم الاجتماعية، أو بدون سبب على الإطلاق. يوجد الكثير من هؤلاء في كل شركة ومؤسسة ووكالة. ارفعوا رؤوسكم، وتسائلوا عن كل شيء وفاجئوا أنفسكم."

وفي حفل التخرج، تم منح كأس رئيس الجامعة وجائزة محمد البليدي إلى نادين مدحت، ونادين عبد الوهاب، وماريز أسامة، ونور أبشر، وحسن عبد الرحمن، ومارلين ماهر، ونور حسام وسارة نادر، وذلك لحصولهم على أعلى الدرجات بين الطلاب الخريجين. وحصلت ماري جمال على جائزة چيهان رجائي وچون توماس في الكيمياء.

وحصل معتصم أحمد على جائزة الدكتور أحمد عبد الرحمن الصاوي، والتي يتم منحها للطالب الحاصل على أعلى الدرجات في قسم الهندسة والحاصل على منحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية.

أما عن الجوائز المقدمة لطلاب الماجستير، حصلت أميرة هاشم، خربجة الجامعة عام 2014، على جائزة محمد بن عبد الكريم علي اللحيدان والتي تمنح للطالب الأعلى أداءًا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وحصلت أميرة محمود، خربجة الجامعة عام 2016، على جائزة 25 يناير للتميز العلمي والتي تمنح عن رسالة الدراسات العليا المتميزة في موضوع يتعلق بالديمقراطية أو حقوق الإنسان أو المواطنة أو التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.