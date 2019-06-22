أطلق المطرب "مكاوي"، أحدث ألبوماته تحت اسم "مكنش قصدي"، وهو من إنتاج شركة مزيكا، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وألحان تامر كروان، وتم التسجيل باستوديو صوت الحب واستوديو ART.

ويحتوي الألبوم على 12 أغنية أسماءها "مكنش قصدي - كل الحكايات - اللي فات مات - يا خبر أبيض - أنا استاهلك - متقلقنيش عليكي - بغزالة - كل عام وانتي بخير - إنسان آلي - بإيدي قتلت - تبجي تيجي" مع عمل ريمكس جديد لأغنية بغزالة، وتعاون في ألبومه مع مجموعة مميزة من الملحنين والموزعين على رأسهم أسامة عبدالهادي، محمد عنتر، ومحمد نجاح.

وقد حقق مكاوي نجاحًا كبيرًا في أذهان الناس من خلال مجموعة من الأغاني والكليبات التي أطلقها مثل "بقت تبعتلي" و"العين".

ومن المرجح أن ينال الألبوم الجديد نفس إعجاب المستمعين، وأن يكون على نفس مستوى الأغاني السابقة لمكاوي.