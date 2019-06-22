عددت الدكتورة راجية الجرزاوي، الباحثة بالمبادرة المصرية لحقوق الشخصية والاجتماعية، مخاطر استخدام الأكياس البلاستيك في المنازل المصرية، حيث ذكرت أن الأكياس البلاستيك لا يتحلل بسهولة، وقد تستغرق زجاجة المياه المصنوعة من البلاستيك 30 عامًا حتى تتحلل.

وأضافت الجرزاوي، خلال حوارها في برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع عبر فضائية "BBc"، إن كميات القمامة التي توجد في مصر سنويًا 16 مليون طن، من بينها مليون طن بلاستيك، حيث إن مصر تخرج 12 بليون كيس بلاستيك سنويًا، مؤكدة أن التخلص من النفايات البلاستيكية عن طريق الحرق خطر للغاية.

وأشارت إلى أنه عند حرق البلاستيك يُنتج عنه مادة "الديوكسين" المسرطنة بنسبة 100%، وهذا يعني أن حرق القمامة خطر للغاية، ويجب أن يكون حرق البلاستيك تحت ظروف محكمة.