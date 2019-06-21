شهدت مدينة الخصوص واقعة غريبة، عندما تداول رواد فيس بوك، صورة لشاب ملقى وسط كوم من القمامة في شارع المعهد الديني، بالقناطر الخيرية، وقال متداولوها إنها لجثة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى الشارع، لتجد صاحب الصورة نائما في سبات عميق، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع المعهد الديني، بوجود جثة لشاب أعلى غرفة بجوار المعهد الديني.

وانتقل المقدم محمود عادل رئيس المباحث، وقوة أمنية، ليجدوا أن الشاب دخل في سبات عميق بسبب التعب، وتم إيقاظه وعاد لمنزله.

وأكد مصدر أمني مسئول، أن الشاب يعمل في جمع القمامة، وشعر بالتعب، فصعد أعلى سطح غرفة مجاورة للمعهد الأزهري، للنوم،: "كان تعبان وطلع يريح".