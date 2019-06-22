قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الدولار أصبح أكثر إتاحة مما كان عليه في السوق، قبل 5 أشهر، بسبب توفر النقد الأجنبي بالأدوات الخمس غير المولدة للدين، كالسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تصل إيرادات مصر إلى حوالي 95 مليار دولار بنهاية هذا العام، من الأدوات الخمس غير المولدة للدين، وهذا معناه أن المعروض من هذه الأدوات يزيد.

وتابع أنه تم توفير حوالي 2.5 مليار دولار كان تستخدم لاستيراد الغاز الطبيعي، الذي اكتفت مصر منه ذاتيا في نهاية العام الماضي.

وتوقع "الفقي"، أن يستمر سعر الدولار في التراجع أمام الجنيه، حتى يصل إلى 16 جنيه بنهاية العام، أو 16.5 جنيه في حال خروج الأموال الساخنة من السوق المصري.