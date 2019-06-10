توقع الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيها حتى نهاية عام 2019.

وقال الفقي خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، إن سعر الدولار لن يصل لـ 18 جنيها مرة ثانية: "لحد نهاية 2019 أنا شايف إن الدولار هيوصل 16 جنيها وحتى لو خرجت صناديق الاستثمار الأجنبية ممكن يبقى بـ 16 ونص، والـ 18جنيها دي مش هشوفها تاني".

ولفت إلى نجاح البنك المركزي في التعامل مع أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن مواطنين يذهبون لشراء الدولار عند توقعهم بارتفاع سعره مما يخلق طلب غير مبرر عليه.