حالة من السخط والغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد تصريحات الفنانة مريام فارس الأخيرة عن عدم إقامتها حفلات بمصر، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين.

وقالت الفنانة اللبنانية مريم فارس في تصريحات صحفية على هامش مهرجان موازين، إن سبب ابتعادها طيلة السنوات الماضية عن إحياء حفلات غنائية في مصر أنها "أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعودوا يرسلون لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها عليهم".

وعلق حساب يحمل اسم "مروة وير" بالقول: "فيه مثل بيقول القوالب نامت والنصاص قامت، الله يرحم أم كلثوم وشادية وغيرهم، معندناش فلوس نبعزقها بسفه على أمثالك عدينا العهد ده كبرنا شوية، فيه عيال غيرنا تدفع".

فيما كتب حساب يحمل اسم "زوزا محمد": "تقيلة إيه ياولية، دا انتِ وانتِ بتغني بتبقي شبه غسالتنا وهيا بتنشف الغسيل".

وقال حساب يحمل اسم "محمد غريبة": "يعني الهضبة بجلالة قدره كل يوم حفلات مش هنعرف نجيبك إنتِ يا خلة السنان".

وكتب حساب آخر يحمل اسم "لولا عبده": "تقيلة على قلبهم مش موضوع فلوس".

وعلق حساب يحمل اسم "بيري محمد": "بصراحة عندك حق، انتِ فعلا دمك تقيل قوي على قلبنا".

فيما نشر حساب آخر يحمل اسم "زوزو ممصطفى": "هما المصريين بيسمعوا أي حد، إحنا اللي بنعملكم اسم يا ماما، مصر بلد أم كلثوم وسيد درويش ومحمد عبدالوهاب، والله أنتِ ولا صوت ولا شكل".

وعلق حساب يحمل اسم "كاريمان أحمد" مستهزئة: "خلينا بس في الأسئلة المهمة، هي مين دي؟!".

وقال حساب يحمل اسم "صهيب عامر": "يعني أنا بحضر حفلة لعمرو دياب التذكرة بـ500 جنيه، انتِ بقى والله لو تذكرتك بـ10 جنيهات ما هدخل حفلتك أصلا".