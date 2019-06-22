نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي على "تويتر" فيديو لمجموعة من المشجعين المصريين أثناء تنظيفهم مدرجات استاد القاهرة الدولي عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي.

وكتب الحساب: "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع، أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع.

أدامكم الله نعمة هذا الوطن.#بشبابها_تحيا_مصر#كأس_الأمم_الإفريقية pic.twitter.com/ac7c3d9Bf2 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 22, 2019

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ32 لكرة القدم، وذلك خلال كلمته داخل استاد القاهرة الدولي، أمس.

وقال السيسي: "شعب المصري العظيم، أشقاؤنا شعوب الدولة الأفريقية العريقة، دعوني أرحب بكم جميعا، أرحب بالإخوة الأعزاء أبناء القارة الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق على بركة الله، نعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين لكرة القدم شكرا".