شارك الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الفنية الدائمة، لتنفيذ استراتيجية تنمية المهارات البشرية باتحاد الموانئ البحرية العربية وبحث سبل التعاون بين الموانئ والمعاهد والكليات البحرية العربية.

كما طالبت اللجنة كافة الأعضاء بضرورة تبادل الخبرات والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع معاهد التدريب والأكاديميات البحرية، لتعميم الفائدة بين أعضاء الاتحاد، إضافة إلى تجميع ونشر الخطط التدريبية السنوية لمعهد تدريب الموانئ بصورة مفصلة على الموقع الإليكترونى الخاص باللجنة لسهولة إطلاع الأعضاء عليها، و التعاون مع هيئات الموانئ وشركات الحاويات لتدريب الأعضاء الراغبين على عمليات تداول الحاويات والإرشاد وقيادة القاطرات.

كما تناولت المناقشات آخر مستجدات ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومدى توافق الموانئ الأعضاء معها، وأشاد أمين عام الاتحاد بالدور البارز لهيئة ميناء دمياط وتفاعلها الدائم مع أنشطة اللجنة.

شارك في حضور جلسات المؤتمر واللجنة ممدوح الشيطي، مدير عام العلاقات العامة بالهيئة، وأوصت اللجنة بعقد الاجتماع القادم (الرابع والعشرين) في مارس من العام المقبل بمدينة الإسكندرية، بالتزامن مع المؤتمر البحري الدولي (مارلوج 9).

وفي السياق ذاته اختتم مؤتمر شرق المتوسط فعالياته في اليوم الثاني، بزيارة ميدانية لميناء بيروت ومعهد العلوم البحرية ومرفأ طرابلس اللبناني.