استنكرت السيدة عزيزة، زوجه الفنان القدير المنتصر بالله، الشائعات التي تُردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة زوجها، موضحة أن الحالة الصحية لزوجها جيدة، ولكن متواجد في غرفة الرعاية الصحية بنصيحة أحد الأطباء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وأضافت "عزيزة"، أن شائعة وفاة زوجها كان صاعقة على أسرته، خاصة أن شقيق الفنان قرأ الخبر وهو في الولايات المتحدة الأمريكية، ما سّبب له قلقًا شديدًا، "بلاش والنبي لعب بالأعصاب وحياة الناس"، على حد قولها.

وشددت زوجه الفنان القدير المنتصر بالله، ضرورة معاقبة القنوات الفضائية وكل من ينشر خبر شائعة وفاة فنان لردع الباقين عن إطلاق الشائعات.