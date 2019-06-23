أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، دعم بلاده للسلام الدائم والاستقرار في أفغانستان، وذلك في الوقت الذي استضافت فيه باكستان أمس السبت، قادة أفغان قبل جولة جديدة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان.

وقال قريشي خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السلام الأفغاني الأول الذي تستضيفه باكستان بعنوان "عملية لاهور" بمنطقة "بوربن": إن النهوض بقضية السلام والاستقرار في أفغانستان يخدم مصلحة باكستان الوطنية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشارك خلاله عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين من أفغانستان وباكستان.

وأضاف أن باكستان تسعى في إقامة علاقات مع أفغانستان تستند على مبادئ عدم التدخل والاحترام والمصلحة المشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس.

وحسب إذاعة باكستان الوطنية، قال الوزير: "إننا مصممون على بناء علاقاتنا الثنائية على أساس مبادئ عدم التدخل والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأضاف "قريشي": "على مدار عقود طويلة من الصراع في أفغانستان، جلب معاناة كبيرة لشعب أفغانستان وباكستان"، موضحًا، أن أحدًا لم يعانِ أكثر من شعب باكستان بسبب هذا الاضطراب المستمر والصراع، مؤكدا أن العلاقة بين أمن باكستان وعدم الاستقرار في أفغانستان، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال متأثرة بشدة بالوضع الأمني في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الباكستاني: "إن حلقة عدم الثقة المفرغة، التي غالبًا ما يغذيها أعداؤهم المشتركون، قد أثرت على علاقتهم".

قال وزیر الخارجیة الباکستاني شاہ محمود قریشي إنه بحث الوضع الحالي لأفغانستان وغیرھا من الأمور التي تتعلق بتحقیق الأمن والسلام فیھا خلال مكالمة ھاتفیة مع نظیرہ الأمریكي مايك بومبيو، وأضاف شاہ محمود قریشي أن الرئیس الأفغاني أشرف غني سیزور باکستان الخميس المقبل، بحسب وكالة "أردو بوينت".

وقال قريشي إن رئیس الوزراء الباکستاني عمران خان التقى الرئیس الأفغاني أشرف غني خلال اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي ۔ الرئیس الأفغاني سیلتقي مع القیادة العسكرية الباکستانیة خلال زیارته لباکستان، وقد سبق أن تلقى الرئیس الأفغاني أشرف غني دعوة رئیس الوزراء الباکستاني عمران خان لزیارة باکستان.

وانطلق مؤتمر عملية لاهور لمناقشة الجوانب المختلفة في عملية السلام الأفغانية، وقال مسؤول بوزارة الخارجية الباكستانية إن أكثر من 50 قائدا أفغانيا شاركوا في المؤتمر بعنوان "عملية لاهور" في موري وهي منطقة جبلية بالقرب من العاصمة إسلام أباد.

وتأتي عملية لاهور عقب اجتماعات مماثلة استضافتها روسيا للسعي لحل سياسي للصراع الأفغاني، ومن المتوقع عقد الجولة السابعة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة في الأيام المقبلة.