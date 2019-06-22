أعرب الفنان حكيم، عن سعادته البالغة بإحياء حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمس في استاد القاهرة الدولي، حيث ذكر أن الجمهور المصري كان عند حسن ظن الجميع، وضرب كل التوقعات بتحضره وبثقافته الكورية التي ظهرت في الاستاد وعلى الشاشة التي شاهدها مليار ونصف مليار على وجه الكرة الأرضية.

وأضاف حكيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "أنا بحيي الجمهور المصري، عاوز أقولهم ألف شكر، أنتوا اساس الافتتاح إمبارح، المنظر كان مُشرف للغاية، كان نفسي أسلم على كل واحد من الجمهور وأشكره وأبوسه من هنا ومن هنا، كله كان ملتزم وعاملين طابور أثناء الدخول والخروج".

وأعرب عن فخره أثناء أدائه أغنية "متجمعين"، حيث وصفها بـ "العالمية" في مناسبة عالمية، موجهًا الشكر والتقدير لاتحاد الكرة المصري وكافة مؤسسات الدولة المصرية التي تكاتفت من أجل خروج الافتتاح والبطولة على أعلى مستوى.

وأكد: "بشكر كل الناس القائمة على الإبهار البصري وتقنيات الموسيقي، ولم يبخلوا على الاحتفال بأي شيء، الأغنية دي راحت نيجيريا وكوت ديفوار، وبلجيكا وفرنسا عشان يتحط عليها حبة تضبطيات، والحمد لله خلصناها في وقت وجيز".

وأوضح أن عمله مع المطربين الأجانب في حفلاته السابقة واحتكاكه بهم جلعوا لديه خبرة في التعامل مع هذه الأحداث العالمية، مستطردًا: " شغلي مع الأجانب أفادني، كنت مجتهد أني أفهم أزاي أعمل دويتو"، كما أنه يشكر الله على تنفيذه للأغنية على أكمل وجه، حيث إنه كان يشعر بالقلق والرعب من أن يكون ليس على قدر المسؤولية.

وأشار: "بحب أتعلم من الناس اللي حوليا ، بحب أغني لمصر بكل مشاعري لأنها ادتنا كتير، وناسها ادوني كتير، مقدرش ابخل على بلدي بأي جهد، ولا بأي حاجة ولا حتى بولادي والله العظيم".