كتب هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، منشورا عبر حسابه على فيس بوك، يثمن خلاله مجهودات جهاز مدينة 6 أكتوبر.

يونس أشار في منشوره، إلى أن: "جهاز أكتوبر عمل محددات سرعة وعلامات إرشادية في وصلة دهشور"، مناشدا قائدي السيارات: "يا ريت الناس تلتزم، لأن فيه أرواح بتروح بالسرعة الزيادة".

وصرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تنفيذ محددات للسرعة وعلامات إرشادية على طريق وصلة دهشور الشمالية في الاتجاه القادم من كوبري العبور وحتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وقال رئيس الجهاز، إن تنفيذ هذا الأمر يأتي في إطار حرص جهاز مدينة 6 أكتوبر، على سلامة وأمن مستخدمي الطريق، لذا يجب عليهم الالتزام بالسرعات المقررة، لعدم التعرض لتحرير المخالفات المرورية.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع القطاع الخاص، وبعض الشركات، لتطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء محاور جديدة وعدد من الكباري، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدني، والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستهدفة.